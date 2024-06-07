Гюндоган выбрал черту от каждого тренера, с которым работал: «Пеп – футбольный интеллект, Клопп – отеческий авторитет, Тухель – внимание к деталям»

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Илкай Гюндоган охарактеризовал лучших тренеров в своей карьере.

Полузащитник «Барселоны» признался, что по завершении игровой карьеры хотел бы стать тренером.

«Я хочу быть тренером, который способен сопереживать своим игрокам, но при этом обладает футбольным интеллектом. Я хотел бы пройти тот же путь, что и Хаби Алонсо в «Байере». Я познакомился с ним в Манчестере, когда он наблюдал за работой Пепа.

Он произвел на меня впечатление очень приятного, искреннего человека, который к тому же дает своей команде четкий план. Я узнаю элементы философии Пепа, но также и его собственные идеи. Это вызывает у меня уважение», – сказал Гюндоган в интервью Der Spiegel.

Немец играл под руководством Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», а также Томаса Тухеля и Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии». Когда его спросили, может ли он выбрать одну черту от каждого из своих лучших тренеров, он ответил: «От Пепа – определенно футбольный интеллект, от Клоппо – отеческий авторитет, от Тухеля – содержание тренировок и его внимание к деталям.

Тухель, например, всегда уделял много внимания положению ног при приеме и передаче мяча», – добавил Гюндоган.

Гюндоган считает, что сборной Германии нужны лидеры разного происхождения: «Это отражает реалии страны. Может, мы выглядим иначе, но мы такие же немцы»

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