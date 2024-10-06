Тедеев о 2:2 с «Пари НН»: «После 70‑й минуты «Акрону» не хватило сил. Нельзя в конце матча проигрывать единоборства»
Тольяттинцы упустили победу, пропустив второй гол на 94-й минуте.
— Наверняка в раздевалке сейчас был долгий разговор. О чем говорили?
— О жизни. Говорили о том, что нужно было побеждать, но некоторые вещи не позволили это сделать, в первую очередь мы должны поискать ошибки в себе. Нельзя сегодня говорить о плохой игре, можно говорить о плохом результате, много не забили. К футболистам у меня нет вопросов. После 70‑й минуты нам не хватило сил, что нормально. Плюс нельзя в конце матча проигрывать единоборства.
— «Акрон» пропустил с углового уже пятый гол. Можно ли это назвать болезнью команды?
— На данный момент у нас нет статистики, которая показывала бы, какие команды лучше или хуже в определенных компонентах. С этим есть проблемы, мы пробуем разные варианты обороны, будем становиться лучше, — сказал тренер «Акрона».
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