Дзюба об «ударе скорпиона» в матче с «Пари НН»: «Просто мяч выковыривал. Получилось изящно, но все это ерунда, когда команда в такой игре теряет очки»

Артем Дзюба прокомментировал свой «удар скорпиона» в матче с «Пари НН».

На 84-й минуте игры 11-го тура Мир РПЛ между «Акроном » и «Пари НН » (2:2) 36-летний форвард команды из Тольятти пробил по воротам пяткой по летящему мячу возле линии штрафной.

Вратарь нижегородцев Никита Медведев перевел мяч на угловой.

– Так получилось. Просто мяч выковыривал. Получилось изящно, но все это ерунда, когда команда в таком матче теряет очки. Ничья сродни поражению. С другой стороны, приятно, когда мы в «Акроне» так расстраиваемся ничьей.

– Вы были здесь с «Локомотивом», когда два мяча пропустили в компенсированное время. Когда было обиднее?

– Сейчас, потому что это свежая память. Обидно так пропускать, значит, надо подумать всем в команде, футбольный бог за что‑то нас наказал где‑то. В целом это была наша игра – не имеем права отпускать. Ключевой момент, когда Кирилл мог забивать третий и игра закончилась бы. Вместе выигрываем и вместе проигрываем.

– Гоцук сказал, что раз Дзюба не забил, то команда с ним справилась.

– Отчасти да. Где‑то я могу еще лучше играть. Мы хорошо подходим к штрафной, но качество страдает. Две хорошие передачи – два гола, это парадоксально.

– Вы свою задачу выполняете?

– Свою задачу выполняю, когда команда выигрывает. К своим голам отношусь спокойно, радуюсь, когда ребята забивают. Я уже не в том возрасте, да и никогда такого не было, что я когда‑то мечтал. Конечно, любому нападающему хочется внести вклад, но я понимаю, что я фактурный игрок, меня по двое держат, а ты вылетаешь и забиваешь и радуешься.

Такова роль форварда, она определенная. Для меня было показательным, когда я играл в «Зените» с Халком и мне было некомфортно играть спиной к воротам, потому что идет тяжелая борьба, – сказал Дзюба.