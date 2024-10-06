Рауль Альбиоль: «Реал» провел не лучший матч, но у него умелые нападающие, три момента – два гола. «Вильярреалу» следовало быть амбициознее. Травма Карвахаля выглядит нехорошо»
Рауль Альбиоль не впечатлен игрой «Реала», несмотря на поражение со счетом 0:2.
«Мы были хороши в первом тайме. Во втором следовало действовать более амбициозно и стараться забить.
«Реал» провел не лучший матч, но у него умелые нападающие. Они забили два гола при трех моментах.
Травма Карвахаля выглядит нехорошо. Когда он покидает поле в слезах... Давайте надеяться, что все обойдется, потому что мы все знаем, насколько он важен для «Реала» и испанского футбола», – сказал защитник «Вильярреала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости