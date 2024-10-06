Рауль Альбиоль: «Реал» провел не лучший матч, но у него умелые нападающие, три момента – два гола. «Вильярреалу» следовало быть амбициознее. Травма Карвахаля выглядит нехорошо»

Рауль Альбиоль не впечатлен игрой «Реала», несмотря на поражение со счетом 0:2.

«Мы были хороши в первом тайме. Во втором следовало действовать более амбициозно и стараться забить.

«Реал» провел не лучший матч, но у него умелые нападающие. Они забили два гола при трех моментах.

Травма Карвахаля выглядит нехорошо. Когда он покидает поле в слезах... Давайте надеяться, что все обойдется, потому что мы все знаем, насколько он важен для «Реала » и испанского футбола», – сказал защитник «Вильярреала ».