«Барселона» свяжется с «Баварией» насчет Сарагосы в январе. Мюнхенцы запросят около 12 млн евро (Маттео Моретто)

«Барселона» хочет подписать Брайана Сарагосу.

По сведениям инсайдера Маттео Моретто, каталонцы собираются связаться с «Баварией» в январе. Они были заинтересованы в полузащитнике до его перехода в мюнхенский клуб и по-прежнему сохраняют интерес.

У «Осасуны», за которую Сарагоса выступает на правах аренды, нет права его выкупа. «Бавария » запросит за 23-летнего футболиста около 12 млн евро.

В этом сезоне Брайан провел 9 матчей в Ла Лиге и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .