«Барселона» свяжется с «Баварией» насчет Сарагосы в январе. Мюнхенцы запросят около 12 млн евро (Маттео Моретто)
«Барселона» хочет подписать Брайана Сарагосу.
По сведениям инсайдера Маттео Моретто, каталонцы собираются связаться с «Баварией» в январе. Они были заинтересованы в полузащитнике до его перехода в мюнхенский клуб и по-прежнему сохраняют интерес.
У «Осасуны», за которую Сарагоса выступает на правах аренды, нет права его выкупа. «Бавария» запросит за 23-летнего футболиста около 12 млн евро.
В этом сезоне Брайан провел 9 матчей в Ла Лиге и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
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