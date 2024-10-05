Винисиус забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 9 турах Ла Лиги

Винисиус Жуниор забил 4-й гол в текущем чемпионате Испании.

Вингер «Реала » нанес точный дальний удар в игре с «Вильярреалом » в 9-м туре.

Также на счету бразильца 4 голевых паса – больше только у Ламина Ямаля из «Барселоны» и Алекса Баэны из «Вильярреала» (по 5).

Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь .