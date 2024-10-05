Винисиус забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 9 турах Ла Лиги
Винисиус Жуниор забил 4-й гол в текущем чемпионате Испании.
Вингер «Реала» нанес точный дальний удар в игре с «Вильярреалом» в 9-м туре.
Также на счету бразильца 4 голевых паса – больше только у Ламина Ямаля из «Барселоны» и Алекса Баэны из «Вильярреала» (по 5).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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