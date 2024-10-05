Радимов о «Спартаке» в матче с «Ростовом»: «Ведешь 3:0 – так играй, добивай соперника. Титов, Аленичев и Тихонов так и сделали бы. Нет, пошла игра на результат»
Красно-белые выиграли матч 11-го тура Мир РПЛ со счетом 3:0.
«Спартак» на этой неделе забил три мяча «Динамо», но это был Кубок. А последние три матча в чемпионате – ничья в Дагестане, ничья с московским «Динамо» и поражение от «Локомотива». В этом матче нужно было перебороть себя. Чтобы остаться до зимы в гонке за чемпионство, надо набирать очки. «Спартак» провел матч с «Ростовом» собранно.
Единственное, что мне не нравится в «Спартаке», – ведешь 3:0 после первого тайма, так играй, доигрывай, добивай соперника. Нет, пошла игра на результат. Это хорошо против «Ростова», а против «Динамо», которое доигрывало вдесятером, «Спартак» не доехал.
Титов, Аленичев и Тихонов добили бы соперника. Я уж не говорю про поколение Федора Черенкова», – сказал бывший игрок «Зенита».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий