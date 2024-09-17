Филимонов о 4-м браке: «Отношусь очень серьезно и ответственно. Хотелось бы, чтобы он стал последним»

Александр Филимонов высказался о четвертой свадьбе.

– Вы недавно женились. В третий раз – не так волнительно?

– Во-первых, это мой уже четвертый брак, а во-вторых, не на днях, а два месяца назад (смеется). Я отношусь к браку очень серьезно и ответственно. Это мое обдуманное решение, а не сиюминутный порыв. У меня уже был неудачный опыт, и мне хотелось бы, чтобы этот брак стал последним.

Я надеюсь, у нас все сложится хорошо. Мы с моей женой Александрой долго шли к этому шагу. Наша свадьба и скорое появление ребенка – лишнее подтверждение, что мы оба относимся к нашим отношениям серьезно и взвешенно.

– Свадьба пышная была?

– Да, конечно. Мы хотели отпраздновать на природе, на свежем воздухе. Не могу сказать, что объездили все Подмосковье в поисках подходящего места, но искали долго. И нашли идеальную площадку – прекрасный шатер в окружении леса на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». На ней и остановились.

Для гостей мы организовали выездную регистрацию, а сами утром расписались на смотровой площадке на Воробьевых горах. Программа была очень насыщенная: различные интересные конкурсы, игры, песни и танцы. Даже было предложение руки и сердца у наших друзей! Но это другая история.

– Много футболистов было?

– К сожалению, моих друзей было очень мало. Не смогли приехать ни Егор Титов , ни Дмитрий Аленичев , ни Андрей Тихонов , ни ребята из пляжного футбола. Из футболистов были только Александр Панов и Дмитрий Хлестов . Приглашал Олега Ивановича [Романцева], но он тоже не смог.

В футбольной жизни много событий и поездок. На следующее утро после свадьбы мне уже надо было ехать на мероприятие «Выходи во двор» под патронажем губернатора Московской области. Это серия матчей, в которых ветераны российского футбола проводят мастер-классы с детьми и играют со взрослыми местными жителями.

– Сейчас ожидание ребенка более волнительно, чем в молодости?

– Я не испытываю особого волнения, скорее это осознанное погружение. У меня пока трое детей: старшему, сыну, будет 25 лет, а младшей дочери – уже 20. Во времена моей молодости я этого не осознавал: жизнь была наполнена футболом, все мысли были заняты игрой, которая отнимала много времени и сил. Ожидание появления и рождение детей прошли как-то мимо меня. А сейчас пришло большее понимание и осмысление, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.