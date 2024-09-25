«Винисиус – кусок дерьма». Вы не забудете это интервью экс-босса «Валенсии»

Про влияние «Реала», судей «Барсы» и подкуп Левникова.

Бывший президент «Валенсии» Пако Роч дал огненное интервью изданию Relevo. Оно разлетелось по всей Испании – мы тоже перевели эпатажный разговор.

Коротко о самом Роче:

● с 1994-го по 1997-й президентствовал в «Валенсии»,

● с ним клуб взял серебро Ла Лиги и вышел в финал Кубка Испании,

● сейчас Пако аж 85 лет – он давно не связан с футболом.

Но решил выговориться.

«Винисиус – кусок дерьма». Мощный наезд Роча – считает бразильца провокатором

Роч раскритиковал поведение Винисиуса и вспомнил инцидент на «Месталье», когда фанаты «Валенсии» называли вингера «Реала» «обезьяной». Матч тогда остановили на восемь минут, а сам бразилец заплакал и довел дело до суда.

Пако был на стадионе: «Помню, как он перелез через ограждение и сказал: «Ты назвал меня сукиным сыном». Я спросил внука: «Альфонсито, что они кричат?» Он отвечает: «Там кричат, что он дурак». Я думал, они называли его обезьяной. Но нет. Я спросил своего 40-летнего сына Альфонсо, отца мальчика: «Что они кричат?» И ответ такой же. «Дурак».

Этот парень подошел и начал жестикулировать, говорить, что мы вылетим во второй дивизион. И ему отменили красную, что это такое? Нам закрыли две или три трибуны, фанатов не пускали две или три игры. А его просто простили, как так?

Может, он и отличный игрок. Но как человек Винисиус – кусок дерьма. Всегда жалуется судье. Я приезжал в Южную Америку много раз, но со мной никогда ничего не случалось. Я приезжаю со скромностью и общаюсь с местными с любовью. Не могу же я заявлять, что я – конкистадор. Этот парень тоже не может им быть. Он кто такой?»

Пако считает Винисиуса провокатором: «Раньше этих проблем не было, или мы их не замечали? Смотрите, Ромарио – наполовину чернокожий, из Бразилии. У него не было проблем. За «Валенсию» играли Вальтер, Виола и Вандерлей. Никто не приставал к чернокожим. Теперь проблема возникает каждый день. Этот парень провоцирует, к нему пристают из-за поступков, а не потому, что он – чернокожий.

Никого из других игроков «Мадрида» не трогают, хотя я называю их «иммигрантским «Реалом» – там восемь чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль».

«Меня достал «Реал». Перес может отыметь любого». У Роча нет сомнений по поводу босса испанского футбола

Еще одна яркая мысль: Роч считает, что Флорентино Перес командует испанским футболом.

«Мы разговаривали с ним дважды и еще до того, как он стал президентом. Флорентино – босс испанского футбола. Он там заправляет. Это очевидно. Объясните, как можно дать красную Винисиусу за оскорбления на «Месталье», а потом отменить. Все просто – пришел Флорентино. Этот идиот трогает себя за яйца и говорит болельщикам «Валенсии», что мы вылетим. И что в итоге? Правильно, Перес спас идиота от всего этого.

Где четыре игрока «Мадрида», которые трахнули четырех девушек на Канарских островах. Где они? И как же их наказали? Все утихли. Босс сказал «нет». Тишина. Флорентино – тот, кто командует. Почему никто не говорит об этих четверых?

Меня достал «Реал». Если играют хорошо, выигрывают, ну а если играют плохо – выигрывают. Они просто куски дерьма. Верю, скоро Флорентино наконец уберется – вся эта чертовщина началась с ним. Когда он приходил в «Мадрид», тот считался посмешищем. И мы с удовольствием использовали их в своих целях и держали на поводке как собак. Эти времена должны вернуться».

Роч также вспоминал о «Мадриде» до Переса: «Я очень поладил с Рамоном Мендосой. Но он недолго был президентом. Он был бабником. Ничего не имею против представителей «Мадрида», но я против этого клуба. Мечтаю, чтобы их вышвырнули в низшие дивизионы.

Вся Испания понимает, что «Барса» – позорный клуб, работавший с арбитрами. Но и «Реал» недалеко ушел. Винисиусу дают красную, а потом отменяют. Они знают, что Флорентино Перес может отыметь любого».

«Вице-президенту судей заплатили 18 млн евро. И ничего». Роч – о «Барсе» и деле Негрейры

Роч не понимает, почему «Барсу» не наказывают за дело Негрейры.

«Знаете, я во все это верю, – говорит Пако. – Было ли что-то? Конечно же. У жены Негрейры нашли три миллиона – возможно, не все деньги дошли до судей. Не мог ли Негрейра оставить себе половину?

Представьте, если бы он просто оставил их себе. Но он был вице-президентом судейского комитета и ему заплатили 18 миллионов евро, а в итоге ничего не сделали. Ничего. В мое время мы знали одного человека. Не вспомню имя. Он был из Валенсии. Покупал и продавал игроков, представлял интересы «Барселоны».

Бывший судья рассказал мне, что однажды перед матчем «Барселоны» с «Эльче» этот человек сказал, что у него есть миллион песет, а условия такие: если «Барса» выиграет, он отдает судье миллион. Если проиграет – заберет все себе. А если ничья, то оставит половину себе. Это происходило на протяжении многих лет.

Еще одна история: «Реал» заигрывал с судьями, а «Барселона» покупала им золотые часы Longines. А судьи знали – после завершения карьеры подарки закончатся. Вот что мне рассказывали. Правда это или ложь? Ха-ха, я не знаю».

А как Роч относится к Лапорте? Они не знакомы: «Барса» – потрясающий клуб. Не знаю, почему они отдали 18 миллионов судьям, и ничего не случилось. Значит, Лапорта понимает свое дело и испанский футбол. Это клоунада».

Роч пытался подкупить судью Левникова. И нарвался на обман

Роч признался, что и сам пытался подкупать судей.

Экс-президент «Валенсии» рассказал, что планировал дать взятку в 1996-м – Николаю Левникову через посредника. «Валенсия» играла с «Баварией» в первом раунде Кубка УЕФА – и в итоге даже прошла ее.

Но план Пако провалился: «Все подкупали судей. Это стало нормой. Хотел оформить это через агента из Мадрида по фамилии Торкаль, но этот наглый карлик обманул меня. Он узнал о жеребьевке, и мне тут же сказали: «Должно быть, очень волнуешься». Я ответил: «Это «Бавария», должно быть, волнуется – мы пройдем дальше, как иначе?»

Позже этот Торкаль пришел ко мне и закричал: «Пако, ваш судья – сукин сын. Он русский, а мы с ним близкие друзья. Все схвачено, ты должен дать мне три миллиона. Сказал ему, что передам уже после игры. Карлик ответил: «Нет, ты не понял. Это нужно сделать заранее».

Я отдал три миллиона. Русский вышел и через пять минут после начала матча (на самом деле на 15-й минуте – Спортс) назначил пенальти в ворота «Валенсии», который отразил Субисаррета. Этот карлик – просто сукин сын. С этими подкупами полный бардак».

Еще истории: отдых с Ромарио, предательство друга и интимная помощь журналисту

Еще парочка интересных историй:

● Роча сливали с поста президента: «Мы тонули в финансовом плане. Не знаю, как мог исправить ситуацию, но эти просчеты навсегда со мной. Рядом был мой друг Льоренте, он стал моей правой рукой. И оказался предателем. Сейчас он миллионер, его не найти. Не скажу, с кем он сотрудничал. Но однажды из-за него меня окружила полиция.

В итоге я ушел под давлением. Сожалею, что тогда я еще не отрастил яйца. Льоренте сыграл на моем доверии и предал. Я не выдержал напор, не смог продолжить. И оставил «Валенсию», хотя никогда не желал ей зла. Было политическое давление со стороны городской власти».

● О возвращении в «Валенсию»: «Некоторые фаны просят меня вернуться. Однажды я сказал одному из них: «Сын шлюхи, а не ты ли свистел мне в день матча с «Саламанкой», где мы проиграли 0:6? А он мне отвечает: «Нет, а вот этот парень, что сидит рядом со мной – да». Я посмеялся. Извините, но я не в той форме».

● О приезде Ромарио в 1996-м: «Мы хорошо ладили. Однажды он сказал мне: «Прези, я же не люблю алкоголь, курение или наркотики. Мне очень нравятся женщины. Теперь ты знаешь, как благодарить меня после матчей».

Когда он уехал из «Валенсии», я отправился в Рио-де-Жанейро со знакомыми. Один из них предложил пойти на дискотеку Ромарио. И я сказал: «Хорошо». Черт, эта встреча оказалась невероятно теплой. Я ходил на его свадьбу, мы гуляли несколько недель. Я смертельно устал пить. Решил закрывать счет в отеле и вернуться в Испанию, пора работать.

Тут он подошел ко мне и сказал: «Стойте, президент. Не нужно платить, не могу взять с вас денег». Я хвастался все утро, что сам Ромарио оплатил мой отель. Вскоре пришли товарищи: «Он не взял с тебя денег, зато заставил нас заплатить за президента вместо него». Какая сволочь!»

● О взаимодействии с медиа: «Был Хосе Мария Гарсия – самый влиятельный журналист испанского футбола тех лет. Многих знал и помогал с контактами. Мы дружили. Однажды он помог с трансфером игрока «Атлетико», а я решил его отблагодарить.

Слушайте, Хосе Мария Гарсия никогда в жизни не трахался. Он остановился в отеле «Астория», а мой друг, который уже умер, сказал мне: «Ты знаешь, что он сделал? Я послал ему двух девушек, а когда я забирал их... он даже не дотронулся до них. Курил сигару, но не решился. Зато потом хвастался – мол спал с двумя женщинами одновременно. Этот малыш даже не трахался. Долбаный лох!»

«Валенсия» на последнем месте. Что там опять происходит?

Фото: relevo.com ; Gettyimages.ru /Angel Martinez, Aitor Alcalde, Shaun Botterill/Allsport, Matthew Ashton/EMPICS; David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press