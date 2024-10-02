Экс-директор «Барсы» Фрейша о деле Негрейры: «Клуб всегда чувствовал, что к нему относятся менее благосклонно, чем к другим. Ни один президент не осмелился прекратить выплаты»

Экс-кандидат в президенты «Барселоны» объяснил, почему клуб платил Хосе Негрейре.

Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре . Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал ». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Тони Фрейша в эфире El Partidazo de Cope заявил, что каталонский клуб «боялся судей».

«По сути, это объясняет, почему это произошло, хотя этого никогда не должно было случиться. «Барса» всегда чувствовала, что с ней плохо обращаются, что ее презирают, или что к ней относятся менее благосклонно, чем к другим к клубам. Весь испанский футбол знает об этом. В этой ситуации было допущено много ошибок.

Одной из таких ошибок было то, что один умный парень продал свои услуги по лоббированию и сказал, что у клуба все пойдет лучше. Ни один президент не осмелился прекратить [выплаты Негрейре], потому что боялся, что это навредит клубу.

Некоторые СМИ, которые контролирует «Реал», пытаются оправдать этим то, что происходило с 1902 года, но это не оправдание», – заявил бывший кандидат в президенты «Барселоны» и экс-директор клуба.

Позднее он объяснил свои слова в соцсетях.

«Я никогда не признавал выплаты судьям, потому что их никогда не было. Не приписывайте мне то, чего я не говорил».