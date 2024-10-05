«Зенит» выиграл 6 из 7 последних матчей, 4 из них – всухую. Единственное поражение – от «Краснодара»
«Зенит» потерял очки только в одном матче с конца августа.
Команда Сергея Семака одолела «Оренбург» (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ.
Начиная с 31 августа действующие чемпионы России выиграли 6 из 7 матчей во всех турнирах, 4 из них – не пропустив. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:2) 28 сентября.
18 октября «Зенит» выступит в гостях у «Акрона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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