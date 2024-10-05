«Зенит» выиграл 6 из 7 последних матчей, 4 из них – всухую. Единственное поражение – от «Краснодара»

«Зенит» потерял очки только в одном матче с конца августа.

Команда Сергея Семака одолела «Оренбург » (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ .

Начиная с 31 августа действующие чемпионы России выиграли 6 из 7 матчей во всех турнирах, 4 из них – не пропустив. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:2) 28 сентября.

18 октября «Зенит » выступит в гостях у «Акрона».