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  • Вальдано о Мбаппе: «Кажется, что такой феномен решит все проблемы, в реальности он заменяет их другими. Пришел Килиан, но ушел Кроос, который давал «Реалу» динамику»
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Вальдано о Мбаппе: «Кажется, что такой феномен решит все проблемы, в реальности он заменяет их другими. Пришел Килиан, но ушел Кроос, который давал «Реалу» динамику»

Хорхе Вальдано высказался об игре «Реала» с Килианом Мбаппе.

Многие думали, что с приходом Мбаппе и компании это будет легкая прогулка, «Реал» будет выигрывать все матчи со счетом 5:0, и Ла Лига практически уже будет в кармане.

– Да, действительно, ожидания могут быть очень обманчивыми, и когда в клуб приходит такой феномен, кажется, что он решит все проблемы, но на самом деле этого не происходит.

Он просто меняет проблемы на другие, потому что не стоит забывать, что пришел Мбаппе, но ушел Кроос. Ну, конечно, вес Мбаппе намного больше, как с точки зрения медийности, так и с точки зрения футбольной.

– «Реал» сейчас проигрывает из-за того, что нет Крооса?

– Нет, не совсем. Но это правда, что придавал команде большую динамику. Удивительно, но он придавал динамику, даже просто прогуливаясь по полю.

В футболе существует не только физическая и мысленная скорость, но также техническая скорость, и в этих двух последних аспектах Кроос был действительно исключительным, в буквальном смысле этого слова – необычным, – сказал бывший нападающий и директор «Реала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoТони Кроос
logoХорхе Вальдано
logoКилиан Мбаппе
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