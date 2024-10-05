Игорь Семшов: «Станкович не понял, как устроена РПЛ. Чтобы понять, как он влияет на «Спартак», нужно еще 5-6 игр»
Игорь Семшов оценил первые месяцы работы Деяна Станковича в «Спартаке».
Красно-белые идут на шестом месте в Мир Российской Премьер-лиге. После десяти туров в их активе 16 очков.
Следующий матч «Спартак» проведет сегодня против «Ростова».
«Станкович еще не понял, как устроен чемпионат России.
«Спартак» ищет свою игру. Были хорошие матчи и не очень. Пока футболисты и Станкович притираются друг к другу.
Нужно, чтобы прошло еще 5-6 игр, и тогда мы поймем, как Станкович влияет на «Спартак», – сказал экс-игрок сборной России Игорь Семшов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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