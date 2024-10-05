Агент Денисова о «Спартаке» и 1:3 от «Локо»: «Станкович намудрил с тактикой. Если ты играл 4-3-3, зачем перестраивать? Николсон не в форме, ставь Угальде одного в нападении как раньше»
Агент Даниила Денисова рассказал, почему «Спартак» проиграл «Локо» (1:3) в РПЛ.
— Что скажете по игре Даниила? Последние матчи не удались, с чем это связываете?
— С травмой. Еще не готов. Ахилл. Только восстановился. Перед «Динамо» потренировался одну тренировку. С «Локомотивом» был не самый удачный матч, но видите, как сейчас выглядит Пиняев — просто великолепно.
Плюс к этому, давайте откровенно, Деян [Станкович] не угадал с составом. Намудрил с тактикой. И, думаю, на команде это сказалось.
— Что не так с тактикой?
— Если ты играл по 4-3-3, зачем перестраивать на «Локомотив»? Николсон не в форме, ставь Угальде одного в нападении, как играли раньше. Выбор был, не надо было отходить от тактики, которую наигрывали. Считаю, что это сказалось, – сказал Александр Маньяков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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