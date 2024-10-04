«Карпин в разы сильнее Станковича как тренер». Агент Сафонов об игре «Спартак» – «Ростов»

Алексей Сафонов сравнил тренеров «Спартака» и «Ростова» накануне встречи команд.

«Для меня Карпин точно будет сильнее и лучше, чем Станкович . Деян был отличным игроком, но как тренер Карпин в разы сильнее на данный момент.

Но завтра, думаю, победит «Спартак ». Станкович умеет настраиваться на большие матчи», – сказал агент Константина Тюкавина.