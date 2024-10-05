Вот почему забуксовал «Спартак» Станковича

Пауза на сборные – шанс исправиться.

На старте сезона «Спартак» впечатлял доминирующим стилем, прогрессом левого защитника Олега Рябчука, опорника Наиля Умярова и нападающего Манфреда Угальде, не пропускал пять матчей и уверенно собирал очки.

В последние пять туров у «Спартака» всего одна победа: 2:2 с «Динамо» в большинстве, 1:3 с «Локомотивом» и мучения против автобусов.

За треть чемпионата к Станковичу накопились вопросы.

Комфортные режимы для «Спартака»: прессинг и свобода Барко

Станкович не объяснял тактические особенности «Спартака», но ключевые идеи понятны:

● 4-3-3 – основная схема. Но против «Локо» Станкович неожиданно перешел на 4-4-2.

● Необходим разыгрывающий опорник. В начале сезона им стал Наиль Умяров, диктующий темп и режущий линии.

● Свобода Барко усиливает атакующий потенциал «Спартака». Эсекиэль разгоняет из глубины, угрожает на финальной трети, удар поставлен, реализация пенальти пока идеальна. Прямо сейчас он главный игрок системы Станковича.

● Вместе с Барко засиял Манфред Угальде, действующий ближе к штрафной, чем при Гильермо Абаскале. Теперь нападающий комбинирует в левом полуфланге и постоянно атакует штрафную и вратарскую.

● Самый интенсивный прессинг в РПЛ, который дал результат на старте: так «Спартак» забил «Крыльям» (3:0), перекрыл «Зенит» (0:0) и контролировал большую часть дерби с «Динамо» (2:2).

В этих режимах «Спартаку» очень комфортно: из-за организованного давления быстро возвращает мяч, Умяров, Барко и Угальде ускоряют и обостряют из середины. Когда есть пространство, Барко и остальные сияют.

Плюс «Спартак» один из лидеров РПЛ по оборонительным метрикам.

Но контекст статистики «Спартака» нужно изучать внимательнее:

1. «Спартак» – самая владеющая команда РПЛ (64,3%). С одной стороны, контроль отодвигает игру от ворот против слабых команд. С другой – Станкович ничего не создал с «Ахматом» (0:0), «Рубином» в равных составах (0:0, после удаления Романа Зобнина – 1:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

2. «Спартак» – лучший по допущенным ожидаемым голам, но шесть соперников из десяти – команды с десятого места и ниже. Из них огрызался только «Оренбург» благодаря скорости, остальные откатывались, и реальной угрозы почти не было.

Следующая часть сезона более устрашающая: за два месяца «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» (дважды), ЦСКА и «Локомотивом».

При комфортном календаре «Спартак» не закрепился в топ-3. Дальше будет сложнее.

У «Спартака» большие проблемы при владении

Владение не гарантирует систематическую остроту и доминирование – «Спартак» это подтверждает.

● Даже с владением больше 60% «Спартак», как правило, не убеждал: стерильно атаковал с «Ахматом» (0:0), победил только «Рубин» (1:0, еще и в большинстве), рассыпался под контратаками «Оренбурга» (0:2) и «Локомотива» (1:3), упустил победу в Махачкале (1:1).

● «Спартак» превзошел «Рубин» и «Локо» по xG благодаря пенальти (больше ничего не показал впереди), нанес два удара из штрафной с игры за полчаса большинства с «Зенитом», лишь четырежды пробил из штрафной в Махачкале после автогола Литвинова в первом тайме (два из них – после 85-й).

● Победы над «Крыльями» (3:0) и «Факелом» (3:0) – заслуженные, но специфические. Команда Игоря Осинькина ужасно вошла в сезон и дала свободу Барко, Дмитрий Пятибратов неожиданно перевел «Факел» на 4-4-2 вместо привычных 3-4-3, из-за чего «Спартак» воспользовался оголенными зонами и быстро снял все вопросы.

● Выезд к «Зениту» обнадежил из-за качественного прессинга, интенсивности и борьбы, но «Спартак» смутил робостью в большинстве (хозяева прижали вдесятером), а с «Динамо» удивили стартовые и заключительные 10-15 минут с проблемами в переходах и отданной инициативой в игре 11 на 10.

Еще одна уязвимость – контратаки соперников

Станкович ужасно дебютировал в Оренбурге. Хуже той игры только тренерское объяснение.

«Длинные забросы «Оренбурга» в первом тайме в свободные зоны нас удивили», – заявил Деян. В итоге «Спартак» обновил клубный антирекорд, допустив девять быстрых атак.

Дальше Станкович наладил прессинг и долгое время не испытывал проблем при контрвыпадах. Потому что не сталкивался с теми, кто может угрожать на скорости: «Зенит» замедлился без Глушенкова и потерялся под давлением, «Крылья» разбиты, остальные редко отвечали.

Проблема вернулась недавно.

1. В первые 10-15 минут «Динамо» угрожало контратаками. Константин Тюкавин забил после разбитого прессинга, а затем создал несколько моментов эталонным подыгрышем. У «Спартака» расклеился правый фланг Даниила Хлусевича (пришлось менять на Даниила Денисова), высокая линия не справилась с забеганиями в глубину и последующими рывками за спину.

2. Против «Локо» – еще слабее. «Спартак» снова провалил прессинг: уязвимость вскрыли Алексей Батраков, Александр Сильянов и Сергей Пиняев, оборона проиграла в скорости. Дальше команда Станковича страдала от одинаковых позиционных атак «Локо» со смещениями Сильянова с левого фланга, а после перерыва напоролась на логичные контратаки.

Как итог – в четырех матчах с открытыми сценариями «Спартак» набрал всего два очка из двенадцати.

Некоторые решения Станковича необъяснимы

Сначала о хорошем: левый защитник Рябчук прогрессирует, центральный защитник Бабич в порядке и с Никитой Черновым, и с Русланом Литвиновым, Умяров – один из самых ценных в команде и прибавил в обороне, Барко мгновенно адаптировался, Хесус Медина полезен даже на неудобной позиции левого вингера, нападающий Угальде начал забивать. В итоге Станкович нащупал костяк и стабильно использовал 4-3-3.

Но часть идей Станковича удивляет.

1. Странные замены против «Ахмата»

«Ахмат» Магомеда Адиева выставил плотные 5-3-2 с персональной опекой Барко и минимальным зазором между линиями. В перерыве Умяров отметил, что почти невозможно двигать мяч.

В итоге Станкович поменял вингера Антона Зиньковского и восьмерку Данила Пруцева, а вместо них вышли Маркиньос и Виллиан Жозе. Казалось, что «Спартак» перешел на 4-4-2: Жозе и Угальде против тройки защитников «Ахмата», а профильный вингер Маркиньос разнообразит левый фланг.

Но «Спартак» оставил 4-3-3: Угальде ушел на левый край, где провалился еще прошлой весной, а Маркиньос стал восьмеркой вместе с Барко. Такой «Спартак» ничего не создал, только бил из-за штрафной, параллельно допустив несколько контратак.

Станкович добил сомнительным выходом центрального защитника Павла Маслова в опорную зону, тогда как полузащитник Литвинов остался в защите.

Деян осознавал, что нужны перемены, но кажется, перемудрил.

2. «Спартак» легко отдал инициативу против «Динамо» в большинстве

«Спартак» до удаления Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте: 58% владения, 6:2 по ударам из штрафной, всего 16 допущенных касаний в штрафной.

«Спартак» в большинстве: 44% владения, 1:4 по ударам из штрафной, 4:8 по касаниям в штрафной.

«Динамо» создало три явных момента: Константин Тюкавин попал в перекладину и забил, Александр Максименко спас после удара Гладышева (еще Ярослав пробил из хорошей позиции мимо створа) – так команда Станковича чуть не проиграла. Отдала инициативу и разучилась контролировать мяч. Да, «Динамо» прессинговало, но «Спартак» не воспользовался численным преимуществом и не успокоил игру.

«Спартак» не воспользовался численным преимуществом и не успокоил игру.

Кроме того, Деян неудачно заменил травмированного Медину – выпустил Антона Зиньковского, добавив больше хаоса. Хотя была более сбалансированная опция в запасе: объемный центральный полузащитник Данил Пруцев с хорошим контролем и эффективной борьбой, а атакующий Барко мог доиграть слева.

3. 4-4-2 на «Локомотив» – неудача

Дерби с «Локо» удручает всем, но особенно…

● …Кадровыми решениями: набравший форму Угальде сыграл слева в нападении ради Шамара Николсона в центре, Барко оказался слева в полузащите из-за повреждения Медины – минус оборонительный игрок из-за постоянных недоработок на фланге (пример – второй гол Ильи Самошникова), центрального защитника Миенти Абену разорвали (впечатлил только скоростью).

● Тактическими идеями: в 4-4-2 не работал прессинг (теряли Батракова в середине поля) и позиционные атаки (фланг Барко проваливался). «Спартак» перестраивался в нападении, но порой разыгрывал мяч пятеркой (2 ЦЗ + 3 полузащитника – так пустовала середина впереди), вынуждал Угальде совмещать подыгрыш в середине и движение в неудобном полуфланге – так он упирался в стену из-за отсутствия адресов.

4. Неоптимальные позиции игроков

Все удачные и сомнительные решения Станковича:

1. Видел Литвинова опорником, но использует в центре защиты. Руслан там хорош за счет умных передач и налаженной связи с Бабичем (хотя два последних дерби – слабые).

2. Приоритет, который Станкович отдает центральному защитнику Абене, пока необъясним. Из-за него тренер задвинул Алексиса Дуарте и отказался от Маслова, который, правда, не дотягивал до роли основного ЦЗ в нынешней схеме.

3. Все тот же Маслов, но уже в опорной зоне на важный отрезок с «Ахматом». Ничего не получилось.

4. Новичок Рикарду Мангаш куплен в конкуренцию левому защитнику Рябчуку (в «Витории» чаще играл латераля), но дебютировал на фланге обороны лишь на этой неделе с «Динамо» в Кубке России (3:2), а ранее выходил на позиции вингера.

5. Отказался от восьмерки Пруцева, последний раз использовал Данила в РПЛ против «Зенита».

6. Успешно перевел Медину налево в атаку.

7. Перевод Барко налево в полузащите ослабил оборону.

8. Видит левого вингера Маркиньоса восьмеркой. С «Ахматом» не получилось, ждем новые матчи.

9. Угальде в роли левого вингера – плохо.

Выводы

Впереди – интенсивный и неудобный «Ростов», а затем – нужная пауза на сборные.

Станкович противоречиво стартовал в РПЛ.

С одной стороны, определился со схемой и костяком.

Но минусов пока больше: владение слишком стерильно и предсказуемо, Барко угасает без свободы, «Спартак» уязвим в контратаках, дважды не использовал большинство, а Станкович порой принимает необъяснимые решения.

«Спартак» – только шестой, хотя еще не отдалился от лидирующей группы. Но дальше календарь сложнее.

Пауза на сборные – шанс отработать владение, улучшить позиционные атаки и определиться с ролями игроков, чтобы «Спартак» не проиграл борьбу за топ-3 еще осенью.

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Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Александр Вильф, Алексей Даничев, Алексей Филиппов