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Неймар – самый переоцененный игрок по версии GiveMeSport. Доннарумма – 3-й, Мудрик – 5-й, Рэшфорд – 8-й

Михаил Мудрик включен в список самых переоцененных футболистов на данный момент.

Украинец вошел в десятку футболистов, не соответствующих ожиданиям, от GiveMeSport. В качестве критериев составления рейтинга называются статистика, репутация, конечный успех, то, как игроков оценивают в мире футбола, степень реализации потенциала.

В список включены:

1. Неймар, «Аль-Хилаль».

2. Жоау Феликс, «Челси».

3. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ».

4. Антони, «Манчестер Юнайтед».

5. Михаил Мудрик, «Челси».

6. Ромелу Лукаку, «Наполи».

7. Джордан Хендерсон, «Аякс».

8. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед».

9. Виктор Осимхен, «Галатасарай».

10. Альваро Мората, «Милан».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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logoДжордан Хендерсон
logoРомелу Лукаку
logoАльваро Мората
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМаркус Рэшфорд
logoВиктор Осимхен
logoЖоау Феликс
logoМихаил Мудрик
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