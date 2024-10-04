«Ошибки Доннаруммы упрочили позиции Сафонова». Энрике раздумывает о смене основного вратаря

В «ПСЖ» задумались о статусе Джанлуиджи Доннаруммы. Матвей Сафонов отлично подменял итальянца, а вот Джиджи наошибался в первом же матче после возвращения.

Возможно, Сафонов вытеснит конкурента из ворот уже совсем скоро.

У Энрике растут сомнения насчет Донаруммы

Об этом пишет L’Équipe: после двух результативных ошибок Джанлуиджи в матче ЛЧ против «Арсенала» (0:2) у тренера Луиса Энрике растут сомнения – французское медиа пишет про «соблазн сменить первого номера».

Испанский догматик позиционного футбола и раньше критиковал игру Доннаруммы ногами – отсюда и проблемы с продлением. Контракт, который завершается летом 2026 года, не торопятся обновлять.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Сафонов постепенно меняет расстановку сил в парижском клубе: «Намечается такой процесс конкуренции, который складывается в пользу Матвея. Матч Доннаруммы в Лиге чемпионов был неудачным. Он упрочил позицию Матвея в «ПСЖ», но одна игра пока еще ничего не дает. Если сравнивать игру вратарей за отрезок из последних четырех матчей, то Матвей сыграл в своих играх без ошибок, а ошибки Доннаруммы привели к поражению «ПСЖ».

Напомним, что на старте сезона Сафонову уже предоставился шанс. Доннарумма 13 сентября стал отцом, пропустил тренировку, но все же вышел на игру с «Брестом» (3:1), в которой получил мышечную травму и выбыл на две недели. Так три матча отыграл россиянин.

Сафонов начал с игры Лиги чемпионов с «Жироной», где не пропустил (1:0), а затем вышел и в Лиге 1 – против «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1). В трех матчах – пять сэйвов и минус 0,6 по предотвращенным голам (это значит, что общая ценность ударов в створ Сафонова 1,4xG, тогда как пропущенных гола 2 – данные Opta).

Матвей не блистал, но и не совершал ляпов. А вот вернувшийся Донарумма сразу же провалился против «Арсенала»: в ситуации с первым пропущенным ошибся на выходе, а со вторым – только проводил мяч взглядом, который никто не задел после подачи штрафного.

Луис Энрике после матча взял вину за поражение на себя, но отметил, что Донарумма и все остальные показали уровень ниже необходимого.

«Я не проигрывал ни одной конкуренции, везде играл». Сафонов амбициозен

Пока Энрике распределял время так: Доннарумма – основной (пять матчей и пять пропущенных), Сафонов – второй (подменил на три игры во время травмы итальянца), олимпийский чемпион Арнау Тенас – третий (в этом сезоне еще не получал возможностей).

Но Сафонов сразу же после перехода дал понять, что намерен вытеснить Доннарумму. Об этом он говорил в интервью Нобелю Арустамяну: «Я себя не позиционирую как второй номер. Не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно. До сегодняшнего момента я не проигрывал ни одной конкуренции, везде играл. В сборной посидел один матч, на втором уже играл. В России играл постоянно, не был вторым номером. Я не умею сидеть на замене».

В недавнем интервью «Матч ТВ» Матвей подтвердил, что амбиции никуда не делись: «Я не говорил, что иду первым номером, я говорил о том, что не нужно меня сразу сажать на лавку. Понимаю, что у меня есть возможность стать первым номером только тогда, когда я уберу все огрехи. Мне нужно много работать, чтобы постоянно конкурировать за место первого номера».

😨 Доннарумма ужасно вернулся. Два удара в створ, две ошибки – два гола

Помогал делать перчатки, в Париж доставили 11 пар. Неизвестные детали о Сафонове и бренде звезды «Амкала»

Фото: eastnews.ru /GEOFFROY VAN DER HASSELT, Luca Bruno