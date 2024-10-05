Ари о возможной отмене двойного гражданства в РФ: «Будет плохо для всех, это ограничит людей. Не откажусь ни от российского, ни от бразильского паспорта и надеюсь, что закон не примут»
Ранее подобную инициативу было предложено рассмотреть депутатам Государственной думы РФ.
«У меня есть бразильский и российский паспорта, и если другие люди, как я, будут иметь возможность иметь только одно гражданство, то это плохо. Это плохо для всех!
Если в России примут такой закон, то это ограничит людей – когда ты даешь человеку иметь два или три паспорта, то это дает возможность не только путешествовать, но и становиться частью другой страны.
Чем больше новых людей, тем лучше для каждого государства. Кто-то спортсмен, а кто-то работает за границей – не нужно делать визу и прочие документы.
Если ты любишь Россию, то ты работаешь и живешь здесь, и таких людей много. Я наполовину бразилец и наполовину русский. И будет плохо, если меня лишат хотя бы одного.
У меня много близких и друзей как в России, так и в Бразилии, и я понимаю важность каждого из этих документов. Для любого человека и спортсмена важно иметь несколько паспортов, чтобы развиваться и путешествовать.
Я не откажусь ни от российского, ни от бразильского гражданства и надеюсь, этот закон не примут», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари.
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