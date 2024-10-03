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Ари готов организовать матч сборной России с «Атлетико Сеаренсе» из 4-го дивизиона Бразилии: «Буду крутым, если сделаю это»

Ари предложил организовать матч между сборной России и своим клубом.

Ранее стало известно, что октябрьской сбор команды Валерия Карпина может быть отменен, если РФС не найдет хотя бы одного соперника. От матчей с клубами или или сборной Медиалиги в сборной отказались.

«Если сборная России не сможет найти себе соперника, то я организую товарищеский матч с моим клубом. Со сборной Бразилии тяжело договориться, но с «Атлетико» – без проблем. Пускай российская команда приезжает ко мне на родину, можем сыграть два, три матча – сколько хотите.

Если сложно добираться, то мы с моими игроками можем приехать в Москву и сыграть в «Лужниках». Я буду крутым, если организую это. Да и вообще, игра моей команды с моей сборной – это еще круче. Очень хочу этого!» – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара», а ныне президент «Атлетико Сеаренсе», выступающего в 4-м дивизионе Бразилии.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАри
logoД4 Бразилия
Атлетико Сеаренсе
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