Ари: «Нынешний «Спартак» способен стать чемпионом. Станкович – топ, очень хороший специалист, который может привести команду к трофею»

Ари считает, что «Спартак» может завоевать титул Мир РПЛ.

«Конечно, нынешний «Спартак » способен стать чемпионом. У них отличная команда, очень сильные игроки.

Станкович – топ, очень хороший специалист, который может привести команду к трофею», – заявил бывший нападающий красно-белых.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 7 матчах. Сегодня команда Деяна Станковича сыграет против «Динамо» Махачкала в рамках 8-го тура Мир РПЛ .