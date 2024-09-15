Ари: «Нынешний «Спартак» способен стать чемпионом. Станкович – топ, очень хороший специалист, который может привести команду к трофею»
Ари считает, что «Спартак» может завоевать титул Мир РПЛ.
«Конечно, нынешний «Спартак» способен стать чемпионом. У них отличная команда, очень сильные игроки.
Станкович – топ, очень хороший специалист, который может привести команду к трофею», – заявил бывший нападающий красно-белых.
На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 7 матчах. Сегодня команда Деяна Станковича сыграет против «Динамо» Махачкала в рамках 8-го тура Мир РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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