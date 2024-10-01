«Я знаю Путина. Очень хороший президент, уважаю его. Россия – прекрасная страна». Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон о политике
Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон назвал Владимира Путина хорошим президентом.
– В Бразилии часто спрашивают про Россию?
– Да, я всегда отвечаю, что это прекрасная страна, в которой я провел отличные семь лет. Многие друзья смотрят YouTube, чтобы узнавать, что происходит в российском футболе.
– Вы сказали, что занимаетесь политикой. Когда играли в России, знали, кто президент?
– Конечно, я знаю Владимира Путина. Очень хороший президент. Я его уважаю.
– У вас когда-нибудь было желание получить российский паспорт?
– Конечно. Когда я играл, думал об этом. Но мне не дали и шанса это сделать. Многие получали гражданство - Ари, Жоазиньо... Если бы у меня была возможность, я бы с радостью ей воспользовался, – сказал бразильский экс-футболист Вандерсон Карнейро.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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