В Боснии и Герцеговине из-за наводнения и оползней перенесли все матчи. Погибли 16 человек

В Боснии и Герцеговине из-за наводнения и оползней перенесли все матчи.

Решение приняли на экстренном совещании Футбольного союза Боснии и Герцеговины . Игры были отложены на соревнованиях всех уровней.

Проливные дожди и оползни разрушили дома, дороги и мосты, а операции по поиску пропавших людей продолжаются. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 16 человек.

Наводнения нанесли ущерб инфраструктуре многих клубов, а команда третьего дивизиона «Брнячи» обратилась за помощью к местному населению после того, как ее стадион оказался под водой.

«Добрые люди, тренеры, родители, ветераны и игроки первой команды сумели устранить повреждения, насколько это было возможно. Большое спасибо всем.

Надеемся, что все будет хорошо», – написал клуб в своих соцсетях.