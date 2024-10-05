В Боснии и Герцеговине из-за наводнения и оползней перенесли все матчи. Погибли 16 человек
В Боснии и Герцеговине из-за наводнения и оползней перенесли все матчи.
Решение приняли на экстренном совещании Футбольного союза Боснии и Герцеговины. Игры были отложены на соревнованиях всех уровней.
Проливные дожди и оползни разрушили дома, дороги и мосты, а операции по поиску пропавших людей продолжаются. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 16 человек.
Наводнения нанесли ущерб инфраструктуре многих клубов, а команда третьего дивизиона «Брнячи» обратилась за помощью к местному населению после того, как ее стадион оказался под водой.
«Добрые люди, тренеры, родители, ветераны и игроки первой команды сумели устранить повреждения, насколько это было возможно. Большое спасибо всем.
Надеемся, что все будет хорошо», – написал клуб в своих соцсетях.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportstar
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