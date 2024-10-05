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CAS приостановил дисквалификацию Нуньеса в сборной Уругвая. Форвард «Ливерпуля», пропустивший 2 матча из 5, может поехать на сбор в октябре

CAS приостановил дисквалификацию Дарвина Нуньеса в сборной Уругвая.

Нападающий «Ливерпуля» получил пятиматчевую дисквалификацию в рамках наказаний, вынесенных КОНМЕБОЛ после инцидентов в полуфинале Кубка Америки, где сыграли сборные Уругвая и Колумбии.

Напомним, после поражения от Колумбии (0:1) несколько игроков и сотрудников сборной Уругвая вступили в стычку с болельщиками на трибунах. Игроки применили к болельщикам физическое насилие, позже также появились видеозаписи, на которых Дарвин Нуньес пытается бросить в толпу стул.

По информации уругвайского журналиста Родриго Романо, CAS разрешил футболисту принять участие в октябрьских матчах Уругвая. Команде Марсело Бьелсы предстоит сыграть со сборными Перу и Эквадора в рамках отбора на ЧМ-2026.

Эта мера считается временной и применяется в рамках процесса, который федерация футбола Уругвая ведет после решения Апелляционной палаты КОНМЕБОЛ не уменьшать основные санкции. Процесс по делу в CAS пока что продолжается.

В сентябре Нуньес пропустил два матча из предполагаемых пяти – против «Парагвая» и «Венесуэлы», оба из которых закончились нулевыми ничьими.

Нуньес отстранен на 5 матчей сборной Уругвая за стычку с фанатами Колумбии на Кубке Америки. Бентанкур дисквалифицирован на 4 игры, Хименес, Оливера и Араухо – на 3

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Родриго Романо
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