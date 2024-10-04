Игрок «Гвадалахары» взорвал петарду в пресс-центре команды – он хотел подшутить над партнерами. Лига не может наказать Альварадо и просит клуб расследовать инцидент

Хавбек «Гвадалахары» Роберто Альварадо взорвал петарду в пресс-центре клуба.

Инцидент произошел перед началом пресс-конференции. Журналисты и два игрока клуба в тот момент находились в зале.

26-летний Альварадо взял на себя ответственность за эту выходку и принес извинения. По словам игрока, это была шутка над его товарищами по команде, передает Reuters.

По данным ESPN, лига просит клуб провести внутреннее расследование и наказать виновных. Сама лига по регламенту не имеет права накладывать санкции на игроков за подобные случаи.

В этом сезоне Альварадо провел 10 матчей в чемпионате Мексики, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. «Гвадалахара » идет на восьмом месте из 18 команд в турнирной таблице.