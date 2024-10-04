Игрок «Гвадалахары» взорвал петарду в пресс-центре команды – он хотел подшутить над партнерами. Лига не может наказать Альварадо и просит клуб расследовать инцидент
Хавбек «Гвадалахары» Роберто Альварадо взорвал петарду в пресс-центре клуба.
Инцидент произошел перед началом пресс-конференции. Журналисты и два игрока клуба в тот момент находились в зале.
26-летний Альварадо взял на себя ответственность за эту выходку и принес извинения. По словам игрока, это была шутка над его товарищами по команде, передает Reuters.
По данным ESPN, лига просит клуб провести внутреннее расследование и наказать виновных. Сама лига по регламенту не имеет права накладывать санкции на игроков за подобные случаи.
В этом сезоне Альварадо провел 10 матчей в чемпионате Мексики, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. «Гвадалахара» идет на восьмом месте из 18 команд в турнирной таблице.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Reuters
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости