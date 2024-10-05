Агбонлахор о победе «Астон Виллы» над «Баварией»: «Кейн стал призраком как на Евро из-за тактики «Виллы». Команде очень повезло, что у нее есть Эмери»

Габриэль Агбонлахор высказался о победе «Астон Виллы» над «Баварией» в ЛЧ.

В матче второго тура англичане выиграли дома со счетом 1:0.

«Мне повезло, что я оказался там, нет лучшего чувства. Это был эмоциональный вечер, и я горжусь тем, что являюсь болельщиком «Виллы».

Харри Кейн был призраком, это был Харри Кейн с Евро, все из-за нашей тактики против них», – заявил бывший игрок «Астон Виллы ».

Также он оценил работу Унаи Эмери в клубе.

«Это то, чего хотели владельцы. При Стивене Джеррарде ничего не получалось, и они сказали: «Мы пойдем и заплатим компенсацию «Вильярреалу». Сколько угодно, три, четыре, пять миллионов фунтов.

Он пришел сюда, и больше нет никаких проблем. У этого клуба есть история, он выиграл Лигу чемпионов в 1982 году, и владельцы хотят быть именно на этом уровне.

Мы здесь не для того, чтобы просто соревноваться и говорить: «Давайте попробуем и посмотрим, что у нас получится». Мы здесь для того, чтобы пройти как можно дальше.

И, кстати, у «Баварии » за последний 41 матч в Лиге чемпионов на групповом этапе 37 побед и четыре ничьи. Приходит Эмери, победа 1:0.

Что это говорит об этом парне, об этом тренере? Нам очень повезло, что он у нас есть», – заявил Габриэль Агбонлахор .

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