«Puta Barça». Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Осасуны» о «Барселоне»
Ла Лига пожаловалась на кричалки в адрес «Барсы» от фанатов «Осасуны».
В пятницу Ла Лига обнародовала документ, который подала в Комиссию по борьбе с насилием и Дисциплинарный комитет, чтобы осудить те кричалки, которые, по мнению организации, являются насильственными, ксенофобскими или нетерпимыми.
В документе Ла Лига, в частности, отметила скандирование фанатами «Осасуны» кричалки «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс”).
Также отмечена кричалка «Оле ле, ола ла, быть из Барсы – ненормально».
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости