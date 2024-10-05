«Puta Barça». Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Осасуны» о «Барселоне»

Ла Лига пожаловалась на кричалки в адрес «Барсы» от фанатов «Осасуны».

В пятницу Ла Лига обнародовала документ, который подала в Комиссию по борьбе с насилием и Дисциплинарный комитет, чтобы осудить те кричалки, которые, по мнению организации, являются насильственными, ксенофобскими или нетерпимыми.

В документе Ла Лига, в частности, отметила скандирование фанатами «Осасуны» кричалки «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс”).

Также отмечена кричалка «Оле ле, ола ла, быть из Барсы – ненормально».