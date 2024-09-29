Флик о замене Левандовского при 1:2 с «Осасуной»: «Ему тоже нужен отдых. Он крепкий, но каждые три дня у «Барсы» игра, делаем это для его же блага» 

Ханс-Дитер Флик рассказал, почему заменил Роберта Левандовского в игре с «Осасуной» (2:4).

Форвард «Барселоны» покинул поле на 70-й минуте матча Ла Лиги при счете 1:2, не отметившись результативным действием.

«[Заменил] потому что ему тоже нужен отдых. Вот так. Всем нужен отдых. Он крепкий, но каждые три дня у нас игра, и мы делаем это для его же блага», — сказал главный тренер «Барселоны».

С 7 голами в 8 матчах Левандовски лидирует в споре бомбардиров сезона Ла Лиги, опережая Айосе Переса из «Вильярреала» на один мяч.