Алонсо перед 100-м матчем во главе «Байера»: «Клуб развивается великолепно, горжусь быть частью этого процесса» 

Хаби Алонсо высказался в преддверии 100-го матча на посту тренера «Байера».

«Много чего было, мы вместе прошли через многое. Команда [в частности] и клуб в целом развиваются великолепно, и я горжусь быть частью этого процесса. Я многому научился, и временами было крайне тяжело. Особенно не забуду первые несколько месяцев.

Надеюсь, в субботу сможем вместе отпраздновать победу», – сказал Алонсо.

Сегодня в 6-м туре Бундеслиги «Байер» примет «Хольштайн Киль».

В 99 матчах при испанце леверкузенцы одержали 67 побед, 20 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

Алонсо возглавил «Байер » по ходу сезона-2022/23. В прошлом сезоне «аспириновые» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также дошли до финала Лиги Европы.