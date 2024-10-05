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Алонсо перед 100-м матчем во главе «Байера»: «Клуб развивается великолепно, горжусь быть частью этого процесса» 

Хаби Алонсо высказался в преддверии 100-го матча на посту тренера «Байера».

«Много чего было, мы вместе прошли через многое. Команда [в частности] и клуб в целом развиваются великолепно, и я горжусь быть частью этого процесса. Я многому научился, и временами было крайне тяжело. Особенно не забуду первые несколько месяцев. 

Надеюсь, в субботу сможем вместе отпраздновать победу», –  сказал Алонсо.

Сегодня в 6-м туре Бундеслиги «Байер» примет «Хольштайн Киль». 

В 99 матчах при испанце леверкузенцы одержали 67 побед, 20 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

Алонсо возглавил «Байер» по ходу сезона-2022/23. В прошлом сезоне «аспириновые» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также дошли до финала Лиги Европы.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GGFN
logoБайер
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
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