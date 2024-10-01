Фонсека о словах Алонсо и «Байере»: «Не хотел бы защищаться и играть на контратаках, «Милан» не такой. Хотим вести игру, когда будет мяч»

Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с «Байером» в Лиге чемпионов.

«Это будет похоже на то, как мы играли против «Ливерпуля », нам нужно быть еще сильнее в защите, в чем команда уже прибавила.

Это хороший тест для оценки наших оборонительных возможностей на данный момент. Чтобы победить такую ​​хорошую команду, как «Байер », нужно быть идеальными в обороне. Мы допустили много ошибок против «Ливерпуля», особенно в защите, но иногда были недостаточно точны в атаке.

Я всегда полон надежд, это другой матч. Мы хорошо выступили в последних играх Серии А, но это другая история по сравнению с Лигой чемпионов .

Я слышал слова Хаби Алонсо , и не хотел бы, чтобы мы были командой, которая играет в классическую «защиту и контратаки», мы не такие и не хотим ими быть.

Очевидно, завтра мы будем больше защищаться, но когда у нас будет мяч, мы тоже хотим играть и вести игру. Я действительно доволен тем, чего мы добились в лиге, и мне любопытно посмотреть, как мы адаптируемся к другому типу игры», – заявил главный тренер «Милана ».