Бесчастных может возглавить «Родину» из-за отсутствия лицензии Pro у Соколинского

Владимир Бесчастных может стать главным тренером «Родины ».

50-летний специалист, занимающий должность тренера нападающих московского клуба, скорее всего, сменит Филиппа Соколинского, исполняющего обязанности главного тренера после отставки Владимира Газзаева, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, к 12 октября «Родина», согласно регламенту, должна заявить полноценного главного тренера, и у Бесчастных, в отличие от Соколинского, есть лицензия категории Pro.

При этом у Соколинского есть поддержка от владельца клуба Сергея Ломакина, но окончательное решение в «Родине» примут после сегодняшнего матча с тульским «Арсеналом».

После 12 туров «Родина» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 8-е место.