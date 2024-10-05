Бесчастных может возглавить «Родину» из-за отсутствия лицензии Pro у Соколинского
Владимир Бесчастных может стать главным тренером «Родины».
50-летний специалист, занимающий должность тренера нападающих московского клуба, скорее всего, сменит Филиппа Соколинского, исполняющего обязанности главного тренера после отставки Владимира Газзаева, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
По данным источника, к 12 октября «Родина», согласно регламенту, должна заявить полноценного главного тренера, и у Бесчастных, в отличие от Соколинского, есть лицензия категории Pro.
При этом у Соколинского есть поддержка от владельца клуба Сергея Ломакина, но окончательное решение в «Родине» примут после сегодняшнего матча с тульским «Арсеналом».
После 12 туров «Родина» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 8-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ФНЛ с Ильевым»
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