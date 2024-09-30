«Наполи» дает Хвиче 6 млн евро в год с учетом бонусов – как Лукаку. Стороны проведут финальную встречу в октябре

«Наполи» работает над продлением контракта с Хвичей Кварацхелией.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, сегодня неаполитанский клуб связался с агентами вингера, чтобы обсудить возможность подписания нового соглашения. Стороны проведут новую встречу через несколько недель.

«Наполи » сделал предложение по новому контракту еще в июле. Если оно будет принято, грузинский футболист сможет зарабатывать 6 миллионов евро в год с учетом бонусов – как Ромелу Лукаку .

Финальная встреча между сторонами состоится после октябрьской паузы на матчи сборных.