«Наполи» дает Хвиче 6 млн евро в год с учетом бонусов – как Лукаку. Стороны проведут финальную встречу в октябре
«Наполи» работает над продлением контракта с Хвичей Кварацхелией.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, сегодня неаполитанский клуб связался с агентами вингера, чтобы обсудить возможность подписания нового соглашения. Стороны проведут новую встречу через несколько недель.
«Наполи» сделал предложение по новому контракту еще в июле. Если оно будет принято, грузинский футболист сможет зарабатывать 6 миллионов евро в год с учетом бонусов – как Ромелу Лукаку.
Финальная встреча между сторонами состоится после октябрьской паузы на матчи сборных.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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