Шамар о «Спартаке»: «Останусь в клубе, я очень счастлив. Да, мало забиваю, но отдаю всю свою энергию»

Шамар Николсон высказался об игре с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

«Спартак» обыграл бело-голубых со счетом 3:2, сравняв счет на 83-й и забив победный гол на 90-й минуте матча.

– Это была жесткая игра. Мы изменили ее после 70‑й минуты, верили в свои силы и проявили бойцовский дух.

– «Спартаку» легко играть против «Динамо»?

– Нет‑нет, этот соперник непрост для нас! В каждом турнире и с каждым соперником все матчи для нас как финал. Поверьте, все соперники очень непросты.

– Какие у вас задачи на сезон?

– Посмотрим. Я очень счастлив в клубе. Да, мало забиваю, но отдаю всю свою энергию.

– Чувствуете поддержку от Станковича?

– Безусловно.

– Останетесь в «Спартаке» зимой?

– Да, я останусь в клубе, – заявил форвард «Спартака».

У 27-летнего игрока пока нет результативных действий в Мир РПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .