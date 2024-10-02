Шамар о «Спартаке»: «Останусь в клубе, я очень счастлив. Да, мало забиваю, но отдаю всю свою энергию»
«Спартак» обыграл бело-голубых со счетом 3:2, сравняв счет на 83-й и забив победный гол на 90-й минуте матча.
– Это была жесткая игра. Мы изменили ее после 70‑й минуты, верили в свои силы и проявили бойцовский дух.
– «Спартаку» легко играть против «Динамо»?
– Нет‑нет, этот соперник непрост для нас! В каждом турнире и с каждым соперником все матчи для нас как финал. Поверьте, все соперники очень непросты.
– Какие у вас задачи на сезон?
– Посмотрим. Я очень счастлив в клубе. Да, мало забиваю, но отдаю всю свою энергию.
– Чувствуете поддержку от Станковича?
– Безусловно.
– Останетесь в «Спартаке» зимой?
– Да, я останусь в клубе, – заявил форвард «Спартака».
У 27-летнего игрока пока нет результативных действий в Мир РПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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