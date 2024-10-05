Круговой предпочел бы допуск клубов к еврокубкам допуску сборной к международным турнирам
Данил Круговой высказался о санкциях в отношении российского футбола.
— Недавно ты говорил, что не против игры со сборной Медиалиги. Нет ли ощущения, что сборная может с ней сыграть, учитывая дефицит соперников?
— Игроки не принимают решений, с кем играть. Если скажут играть — сыграем.
— Если выбирать между допуском российских клубов к еврокубкам и допуском сборной к международным турнирам, что бы ты выбрал?
— Допуск клубов к еврокубкам, — сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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