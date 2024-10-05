Круговой предпочел бы допуск клубов к еврокубкам допуску сборной к международным турнирам

Данил Круговой высказался о санкциях в отношении российского футбола.

— Недавно ты говорил, что не против игры со сборной Медиалиги. Нет ли ощущения, что сборная может с ней сыграть, учитывая дефицит соперников?

— Игроки не принимают решений, с кем играть. Если скажут играть — сыграем.

— Если выбирать между допуском российских клубов к еврокубкам и допуском сборной к международным турнирам, что бы ты выбрал?

— Допуск клубов к еврокубкам, — сказал защитник ЦСКА .