Ари: «Европейцы ждут возвращения России. Спорт не может существовать без такой великой страны. Она нужна как для финансов, так и для спорта»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу Ари Квалификация ЧМ Политика Футбол

Ари уверен, что спорт не может существовать без России.

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «Спартака» считает, что европейцы хотят видеть российские команды в еврокубках, от которых они отстранены.

«Я думаю, что европейцы очень ждут возвращения России на международную арену.

Спорт не может существовать без такой великой страны. Россия нужна как для финансов, так и для спорта. Возвращение России – это хорошо и для спортсменов, и для туризма!» – заявил Ари.

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49 комментариев
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Лично я посмотрел ЛЧ, Евро, Олимпиаду и отсутствие этой великой страны даже не заметил, все как было так и осталось на высоком уровне.
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Бразилец с российским паспортом конечно знает чего хотят европейцы
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Ответ Папа Футбола
Лично я посмотрел ЛЧ, Евро, Олимпиаду и отсутствие этой великой страны даже не заметил, все как было так и осталось на высоком уровне.
Ты чего?

Ведь вся Европа мечтает увидеть игру зенита в пять защитников
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Кстати, о финансах, добавил Ари, вот номер моей карты
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Великая … только по размерам территории
+21
-8
+13
Эти европейцы сейчас с Ари в одной комнате?
+15
-2
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Ответ 99cm5djnc4
Комментарий скрыт
снова пишет человек, не смотревший евро. если что, там еще австрия и швейцария были, и к ним можно добавить турцию и нидерланды, да и дания не наихудшей была в плане игры.
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Где он сейчас, чем занят? Кто в курсе, он уже получил корочку ЕР?
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Конечно все мечтали получить к себе в соперники Зенит их периины в ЛЧ включая Брюгге, а потом у н забрали эту халяву, грузины вылетая теперь плюются и говорят а где же Динамо Москва, ну и так далее)
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Ответ 99cm5djnc4
Комментарий скрыт
Присутствие России мотивировало бы других?
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Спорт без России уже года два как- бы существует.И не обеднел.Ари свой русский совершенствует наверное на просмотре передач Соловьева и Скабеевой
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Ответ M a y h e M
Прям ждут?
Ну да. На коленях :)
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Ответ 99cm5djnc4
Комментарий скрыт
Я так понимаю не самый веселый футбол на евро был из за отсутствия сборной России?
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"Но в первую очередь ради финансов, финансов для таких четких поцыков как я" - добавил Ари.
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А еще у РФ были бы большие шансы на выигрыш Евро. Олимпиады, Финалиссимы и прочих международных соревнований,- добавил Ари и подумал о своих финансах, которые скоро будут петь романсы...
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Я думаю!! Ну думай, тебе виднее из Бразилии
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нет, братан, для финансов она была нужна тебе))
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Ответ AS Roma Fan
Присутствие России мотивировало бы других?
Россия разнесла бы всех тики-такой!
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выпишите этому гражданину пенсию за заслуги в спорте. Он очень быстро осознал как быть своим среди чужих.
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Конечно ждут, Реал свою победу в ЛЧ вообще считает неполноценной, ведь не было российских клубов
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Похоже, Ари решил пойти по пути Монсона и тоже стать депутатом. Уверен, что его, как и Монсона, избиратели всенародно изберут.
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Ответ Советник_042
выпишите этому гражданину пенсию за заслуги в спорте. Он очень быстро осознал как быть своим среди чужих.
квартиру ему в Саранске
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Ответ zzakichh
я снова повторю, что австрия и швейцария не имели ни одного плохого матча
я не считаю их большими командами. твердые середняки. выступили без провалов, но и без прорыва. да, их смотреть было интереснее чем больших итальянцев, англичан французов и тянущихся за большими голландцев с португалцами
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Ответ hammers
ну, 1-2 хороших игры не показатель. один из финалистов ВЕСЬ чемп вату прокатал. я смотрел ВСЕ игры. кроме Испании и частично Германии из серьезных команд смотреть остальных было до ломоты в челюстях скучно. несерьезные да, порой веселили в отдельных матчах, такие как Грузия с Португалией, Словения с Англией...
я снова повторю, что австрия и швейцария не имели ни одного плохого матча
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Ответ Tomas Nepotrebko
Россия разнесла бы всех тики-такой!
Кики-какой.
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Ответ Папа Футбола
Лично я посмотрел ЛЧ, Евро, Олимпиаду и отсутствие этой великой страны даже не заметил, все как было так и осталось на высоком уровне.
телек у тебя неправильный)
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бразильскому россианину конечно виднее про европейцев
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Одни ждут играя еврокубки, а другие просто ждут...
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Спортивный мир обойдется и прекрасно обходится без россии.
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Про наш олимпийский футбол все понятно. Но во многих других видах очень даже заметно наше отсутствие, хоть разная борьба, хоть разная атлетика, волейбол тот же, плаванье или стрельба, что пулевая, что из лука.
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