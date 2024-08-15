Ари: «Европейцы ждут возвращения России. Спорт не может существовать без такой великой страны. Она нужна как для финансов, так и для спорта»

Ари уверен, что спорт не может существовать без России.

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «Спартака» считает, что европейцы хотят видеть российские команды в еврокубках, от которых они отстранены.

«Я думаю, что европейцы очень ждут возвращения России на международную арену.

Спорт не может существовать без такой великой страны. Россия нужна как для финансов, так и для спорта. Возвращение России – это хорошо и для спортсменов, и для туризма!» – заявил Ари.