Латышонок о том, чего не хватило «Зениту» против «Краснодара»: «Прежде всего спокойствия при выходе от ворот. Исправим эту ситуацию»
Евгений Латышонок рассказал, почему «Зенит» проиграл «Краснодару» (0:2) в РПЛ.
— У вратаря всегда особый взгляд на игру. Чего не хватило «Зениту», чтобы добиться другого результата?
— Прежде всего спокойствия при выходе от своих ворот. Будем двигаться дальше и, думаю, эту ситуацию исправим, – сказал вратарь «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости