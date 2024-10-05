Латышонок о том, чего не хватило «Зениту» против «Краснодара»: «Прежде всего спокойствия при выходе от ворот. Исправим эту ситуацию» 

Евгений Латышонок рассказал, почему «Зенит» проиграл «Краснодару» (0:2) в РПЛ.

— У вратаря всегда особый взгляд на игру. Чего не хватило «Зениту», чтобы добиться другого результата?

— Прежде всего спокойствия при выходе от своих ворот. Будем двигаться дальше и, думаю, эту ситуацию исправим, – сказал вратарь «Зенита ».