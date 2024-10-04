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Латышонок признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре. Вратарь получил приз второй раз подряд

Болельщики «Зенита» во 2-й раз подряд признали Евгения Латышонка игроком месяца.

Клуб объявил о том, что голкипер выбран лучшим футболистом команды в сентябре.

«Вратарь «Зенита» продолжает входить в число лидеров сезона по количеству сэйвов (30, 4-е место в РПЛ после Никиты Медведева из «Пари НН», Георгия Шелии из «Ахмата» и Андрея Лунева из московского «Динамо»), а также быть абсолютно лучшим по сухих матчам (7, у Станислава Агкацева из «Краснодара» – 6)», – говорится в сообщении.

Месяц назад Латышонок получил награду по итогам июля и августа. Статистику 26-летнего игрока, присоединившегося к петербуржцам летом нынешнего года, можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoЕвгений Латышонок
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