Латышонок о «Зените» и «Балтике»: «Сейчас приходится больше играть ногами. Моментов может быть 2 за матч, но ты должен отреагировать качественно. Это намного тяжелее»

Евгений Латышонок заявил, что за «Зенит» играть тяжелее, чем за «Балтику».

26‑летний голкипер перешел в «Зенит» из «Балтики» этим летом. В нынешнем сезоне он провел за сине‑бело‑голубых 11 матчей, в семи из которых сыграл на ноль.

– После нескольких месяцев в новой команде уже можно сравнивать «Зенит» с «Балтикой». Для вратаря в чем главное отличие?

– В «Зените» приходится больше играть ногами, отдавать много передач. Соперники создают меньше моментов, ты подолгу сохраняешь концентрацию в ожидании ситуации, когда нужно вступить в игру.

Моментов может быть всего два за матч, но ты должен отреагировать качественно. Это намного тяжелее, чем когда у тебя всегда есть работа и ты постоянно в тонусе, – сказал голкипер «Зенита ».

Латышонок признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре. Вратарь получил приз второй раз подряд