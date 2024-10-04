Латышонок о «Зените» и «Балтике»: «Сейчас приходится больше играть ногами. Моментов может быть 2 за матч, но ты должен отреагировать качественно. Это намного тяжелее»
Евгений Латышонок заявил, что за «Зенит» играть тяжелее, чем за «Балтику».
26‑летний голкипер перешел в «Зенит» из «Балтики» этим летом. В нынешнем сезоне он провел за сине‑бело‑голубых 11 матчей, в семи из которых сыграл на ноль.
– После нескольких месяцев в новой команде уже можно сравнивать «Зенит» с «Балтикой». Для вратаря в чем главное отличие?
– В «Зените» приходится больше играть ногами, отдавать много передач. Соперники создают меньше моментов, ты подолгу сохраняешь концентрацию в ожидании ситуации, когда нужно вступить в игру.
Моментов может быть всего два за матч, но ты должен отреагировать качественно. Это намного тяжелее, чем когда у тебя всегда есть работа и ты постоянно в тонусе, – сказал голкипер «Зенита».
Латышонок признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре. Вратарь получил приз второй раз подряд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
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