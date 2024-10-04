  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин о наступе Тормены на пах Гонду: «Кто‑то в ЭСК реально считает, что это желтая карточка. Хотелось, чтобы ему наступили так же»
6

Лапочкин о наступе Тормены на пах Гонду: «Кто‑то в ЭСК реально считает, что это желтая карточка. Хотелось, чтобы ему наступили так же»

Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с Витором Торменой и Лусиано Гонду.

В матче 10‑го тура Мир РПЛ защитник «Краснодара» Витор Тормена на 14‑й минуте наступил на пах форварда «Зенита» Лусиано Гонду, судья Алексей Сухой показал бразильцу желтую карточку. Игра завершилась победой «быков» (2:0).

Сегодня ЭСК РФС признала, что Сухой ошибочно не удалил Тормену.

– Не все в едином порыве поддержали решение о том, что Тормену нужно было удалить. В решении написано, что поддержали большинство членов комиссии.

Значит, был кто‑то, кто считает, что это желтая. Кто‑то в ЭСК реально считает, что так можно наступать. Катастрофа.

– При том, в составе ЭСК люди с большим опытом, уважаемые.

– Уважаемые, да. Но из них кто‑то реально думает, что это наступ на желтую карточку. Кто‑то один, судя по формулировке. Хотелось, чтобы ему наступили так же, – сказал экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoКраснодар
logoСергей Лапочкин
logoАлексей Сухой
logoМатч ТВ
logoВитор Тормена
ЭСК РФС
logoЛусиано Гонду
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каманцев о наступе Тормены на пах Гонду: «Игроки будут удаляться с поля за подобные вещи»
18сегодня, 14:24
ЭСК признала, что Сухой ошибочно не удалил Тормену, наступившему на пах Гонду в матче «Краснодар» – «Зенит». Черникова правильно не удалил
185сегодня, 09:52Видео
Экс-судья Николаев о наступе Тормены на пах Гонду: «Сухой должен был удалять: виден и умысел, и нежелание игры в мяч, плюс открытые шипы – как оружие»
581 октября, 12:59
«Зенит» обратился в ЭСК после матча с «Краснодаром» из-за неудалений Тормены за наступ на пах Гонду и Черникова
1761 октября, 12:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Комо», «Интер» сыграет в субботу, «Ювентус», «Милан» и «Рома» проведут матчи в воскресенье
2сегодня, 08:16
Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге. 17-летний вингер «Барсы» обошел Мбаппе и Ло Чельсо
4 минуты назад
Головин продлил с «Монако» контракт до 2029 года
1620 минут назадФото
Хвича, Пулишич, Бремер и Димарко – в числе претендентов на приз игроку месяца в Серии А
428 минут назад
Селихов о новом формате Кубка России: «Когда игра была на вылет, смотрелось лучше. Хотите зрелищности, сделайте три турнира: чемпионат, Кубок России и Кубок лиги – как в Англии»
1853 минуты назад
Латышонок признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре. Вратарь получил приз второй раз подряд
16сегодня, 15:30
Тен Хаг об «МЮ»: «Нужно время. Мы купили молодых игроков, должны интегрировать их. На топ-уровне вы должны сразу показывать себя, но это не всегда реалистично»
43сегодня, 15:26
Оливер Гласнер: «Меня беспокоят выборы в Австрии, то, что правый популизм становится мировым трендом. Уверенность «Кристал Пэлас» в себе меня не беспокоит»
23сегодня, 15:16
Рэтклифф о будущем тен Хага: «Мне он нравится, хороший тренер. Но решение за менеджерами клуба»
13сегодня, 15:14
Карло Анчелотти: «Реал» сильнее, чем когда-либо. Поражение от «Лилля» может стать отличной возможностью, если правильно отреагировать. Мы на верном пути»
15сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Комо». Хвича, Лукаку и Роберто играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
446 минут назад
Головин о контракте с «Монако» до 2029-го: «Я счастлив, клуб верит в меня. Убежден, что мы продолжим добиваться больших успехов»
113 минут назад
Латышонок о «Зените» и «Балтике»: «Сейчас приходится больше играть ногами. Моментов может быть 2 за матч, но ты должен отреагировать качественно. Это намного тяжелее»
224 минуты назад
Смородская о сборной: «Надо играть со своими клубами – с ЦСКА, «Динамо», «Ростовом». Это интереснее, чем матчи с Вьетнамом»
938 минут назад
CAS зарегистрировал жалобу Федотова на ЦСКА за невыплату компенсации после увольнения
438 минут назад
«Карпин в разы сильнее Станковича как тренер». Агент Сафонов об игре «Спартак» – «Ростов»
644 минуты назад
Пеп об обвинениях «Сити»: «Лучший способ защитить клуб – побеждать. Я доверяю владельцу и всем, кто работает здесь»
251 минуту назад
Канчельскис про Англию: «Сафонов, Кузяев и Головин там на слуху, но из России трансфер невозможен. Визу не дадут, и, возможно, применят санкции к клубу АПЛ за попытку приобрести игрока РПЛ»
354 минуты назад
Денис Глушаков: «Это мой последний сезон. В мае закончу профессиональную карьеру»
8сегодня, 15:27
Чемпионат Саудовской Аравии. «Дамак» проив «Аль-Шабаба», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в субботу
3сегодня, 15:01Live