Лапочкин о наступе Тормены на пах Гонду: «Кто‑то в ЭСК реально считает, что это желтая карточка. Хотелось, чтобы ему наступили так же»
В матче 10‑го тура Мир РПЛ защитник «Краснодара» Витор Тормена на 14‑й минуте наступил на пах форварда «Зенита» Лусиано Гонду, судья Алексей Сухой показал бразильцу желтую карточку. Игра завершилась победой «быков» (2:0).
Сегодня ЭСК РФС признала, что Сухой ошибочно не удалил Тормену.
– Не все в едином порыве поддержали решение о том, что Тормену нужно было удалить. В решении написано, что поддержали большинство членов комиссии.
Значит, был кто‑то, кто считает, что это желтая. Кто‑то в ЭСК реально считает, что так можно наступать. Катастрофа.
– При том, в составе ЭСК люди с большим опытом, уважаемые.
– Уважаемые, да. Но из них кто‑то реально думает, что это наступ на желтую карточку. Кто‑то один, судя по формулировке. Хотелось, чтобы ему наступили так же, – сказал экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.
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