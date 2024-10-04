Лапочкин о наступе Тормены на пах Гонду: «Кто‑то в ЭСК реально считает, что это желтая карточка. Хотелось, чтобы ему наступили так же»

Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с Витором Торменой и Лусиано Гонду.

В матче 10‑го тура Мир РПЛ защитник «Краснодара » Витор Тормена на 14‑й минуте наступил на пах форварда «Зенита » Лусиано Гонду , судья Алексей Сухой показал бразильцу желтую карточку. Игра завершилась победой «быков» (2:0).

Сегодня ЭСК РФС признала , что Сухой ошибочно не удалил Тормену.

– Не все в едином порыве поддержали решение о том, что Тормену нужно было удалить. В решении написано, что поддержали большинство членов комиссии.

Значит, был кто‑то, кто считает, что это желтая. Кто‑то в ЭСК реально считает, что так можно наступать. Катастрофа.

– При том, в составе ЭСК люди с большим опытом, уважаемые.

– Уважаемые, да. Но из них кто‑то реально думает, что это наступ на желтую карточку. Кто‑то один, судя по формулировке. Хотелось, чтобы ему наступили так же, – сказал экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.