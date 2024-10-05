Тренер «Зенита» Оливейра о Батракове: «Мог бы играть у нас, нашли бы место. Очень хороший игрок»
– Если бы Батраков сейчас был в «Зените», он бы мог играть в составе?
– Да конечно мог бы.
– Вместо кого?
– Ну, мы бы нашли ему место. Вот вы говорили про трех нападающих, что вообще никого не будем выпускать, но нашли место, правильно?
– То есть будут играть так: один защитник, вратарь, шесть полузащитников и нападающий.
– Поставим Клаудиньо центральным защитником, вот и все. И тогда туда Батракова.
– То есть Батраков нравится?
– Очень хороший игрок, достаточно молодой. Понятно, что надо посмотреть как будет на дистанции, но сейчас очень ярко создает моменты в «Локомотиве», – сказал тренер «Зенита» в интервью на ютуб-канале «СБГ ШОУ».
В нынешнем сезоне Мир РПЛ 19-летний полузащитник провел 10 матчей в составе «Локомотива», забив 7 голов и сделав 6 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий