«Если «Зенит» захочет, то уже зимой возьмет Батракова». Булыкин о хавбеке «Локомотива»
– Каждый хорош по-своему. Такую молодежь нужно как можно быстрее ставить в состав. Хорошо, что им доверяют.
Год назад про Батракова мало кто знал, а в этом сезоне уже основной игрок «Локомотива» и в сборную вызывается. Таких историй в нашем футболе должно быть как можно больше.
– В чем феномен Батракова?
– Молодой, с горящими глазами, в отличных кондициях. Ему доверяют, даже когда у него были не лучшие матчи. За счет этого молодежь становится стабильнее, приобретает уверенность, мастерство. Если бы Алексея отправили во Вторую лигу, не было бы Батракова, который сейчас есть.
– Когда «Зенит» возьмет Батракова, зимой или летом?
– Если «Зенит» захочет, то уже зимой возьмет Батракова. Но в «Локомотиве» он пришелся ко двору, – сказал бывший форвард сборной России.
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