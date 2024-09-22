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  • «Если «Зенит» захочет, то уже зимой возьмет Батракова». Булыкин о хавбеке «Локомотива»
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«Если «Зенит» захочет, то уже зимой возьмет Батракова». Булыкин о хавбеке «Локомотива»

Дмитрий Булыкин оценил игру Алексея Батракова за «Локомотив».

– Каждый хорош по-своему. Такую молодежь нужно как можно быстрее ставить в состав. Хорошо, что им доверяют.

Год назад про Батракова мало кто знал, а в этом сезоне уже основной игрок «Локомотива» и в сборную вызывается. Таких историй в нашем футболе должно быть как можно больше.

– В чем феномен Батракова?

– Молодой, с горящими глазами, в отличных кондициях. Ему доверяют, даже когда у него были не лучшие матчи. За счет этого молодежь становится стабильнее, приобретает уверенность, мастерство. Если бы Алексея отправили во Вторую лигу, не было бы Батракова, который сейчас есть.

– Когда «Зенит» возьмет Батракова, зимой или летом?

– Если «Зенит» захочет, то уже зимой возьмет Батракова. Но в «Локомотиве» он пришелся ко двору, – сказал бывший форвард сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoДмитрий Булыкин
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Батраков
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