Анри – лучший игрок «Арсенала» в XXI веке по версии Goal. Бергкамп – 2-й, Виейра – 3-й, ван Перси – 9-й, Сака – 19-й

Тьерри Анри признан лучшим игроком «Арсенала» в XXI веке по версии Goal.

В рейтинг спортивного интернет-портала вошли 25 футболистов, которые за «канониров» с 2000 года. В первую тройку также попали Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.

Весь список выглядит так:

1. Тьерри Анри ;

2. Деннис Бергкамп ;

3. Патрик Виейра ;

4. Робер Пирес ;

5. Фредрик Юнгберг;

6. Сол Кэмпбелл;

7. Франсеск Фабрегас;

8. Жилберто Силва;

9. Робин ван Перси ;

10. Эшли Коул;

11. Коло Туре;

12. Йенс Леманн;

13. Алексис Санчес;

14. Нванкво Кану;

15. Лаурен;

16. Мартин Эдегор;

17. Мартин Киоун;

18. Санти Касорла;

19. Букайо Сака;

20. Аарон Рэмзи;

21. Рэй Парлор;

22. Пьер-Эмерик Обамеянг;

23. Лоран Косьельни;

24. Бакари Санья;

25. Сильвен Вильтор.