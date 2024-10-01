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  • Анри – лучший игрок «Арсенала» в XXI веке по версии Goal. Бергкамп – 2-й, Виейра – 3-й, ван Перси – 9-й, Сака – 19-й
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Анри – лучший игрок «Арсенала» в XXI веке по версии Goal. Бергкамп – 2-й, Виейра – 3-й, ван Перси – 9-й, Сака – 19-й

Тьерри Анри признан лучшим игроком «Арсенала» в XXI веке по версии Goal.

В рейтинг спортивного интернет-портала вошли 25 футболистов, которые за «канониров» с 2000 года. В первую тройку также попали Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.

Весь список выглядит так:

1. Тьерри Анри;

2. Деннис Бергкамп;

3. Патрик Виейра;

4. Робер Пирес;

5. Фредрик Юнгберг;

6. Сол Кэмпбелл;

7. Франсеск Фабрегас;

8. Жилберто Силва;

9. Робин ван Перси;

10. Эшли Коул;

11. Коло Туре;

12. Йенс Леманн;

13. Алексис Санчес;

14. Нванкво Кану;

15. Лаурен;

16. Мартин Эдегор;

17. Мартин Киоун;

18. Санти Касорла;

19. Букайо Сака;

20. Аарон Рэмзи;

21. Рэй Парлор;

22. Пьер-Эмерик Обамеянг;

23. Лоран Косьельни;

24. Бакари Санья;

25. Сильвен Вильтор.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Сильвен Вильтор
logoБакари Санья
logoПатрик Виейра
logoЭшли Коул
logoЙенс Леманн
logoКоло Туре
logoФредрик Юнгберг
logoФрансеск Фабрегас
logoРобин ван Перси
logoТьерри Анри
logoАлексис Санчес
logoЛаурен
logoНванкво Кану
logoЖилберто Силва
logoпремьер-лига Англия
logoРобер Пирес
logoСанти Касорла
logoАрсенал
рейтинги
logoСол Кэмпбелл
Мартин Киоун
logoАарон Рэмзи
Рэй Парлор
logoДеннис Бергкамп
logoПьер-Эмерик Обамеянг
logoЛоран Косьельни
logoМартин Эдегор
logoБукайо Сака
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