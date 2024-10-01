Анри – лучший игрок «Арсенала» в XXI веке по версии Goal. Бергкамп – 2-й, Виейра – 3-й, ван Перси – 9-й, Сака – 19-й
Тьерри Анри признан лучшим игроком «Арсенала» в XXI веке по версии Goal.
В рейтинг спортивного интернет-портала вошли 25 футболистов, которые за «канониров» с 2000 года. В первую тройку также попали Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.
Весь список выглядит так:
1. Тьерри Анри;
2. Деннис Бергкамп;
3. Патрик Виейра;
4. Робер Пирес;
5. Фредрик Юнгберг;
6. Сол Кэмпбелл;
7. Франсеск Фабрегас;
8. Жилберто Силва;
9. Робин ван Перси;
10. Эшли Коул;
11. Коло Туре;
12. Йенс Леманн;
13. Алексис Санчес;
14. Нванкво Кану;
15. Лаурен;
16. Мартин Эдегор;
17. Мартин Киоун;
18. Санти Касорла;
19. Букайо Сака;
20. Аарон Рэмзи;
21. Рэй Парлор;
22. Пьер-Эмерик Обамеянг;
23. Лоран Косьельни;
24. Бакари Санья;
25. Сильвен Вильтор.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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