Трент – лучший правый защитник мира по версии FourFourTwo. Киммих – 2-й, Фримпонг – 3-й, Хакими – 4-й, Порро – 5-й

Трент Александер-Арнолд признан FourFourTwo лучшим правым защитником на данный момент.

Футболист «Ливерпуля » лидирует в списке, составленном британским журналом.

В десятку сильнейших вошли*:

1. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

2. Йозуа Киммих («Бавария »)

3. Джереми Фримпонг («Байер »)

4. Ашраф Хакими («ПСЖ »)

5. Педро Порро («Тоттенхэм »)

7. Дензел Думфрис («Интер»)

8. Бен Уайт («Арсенал»)

9. Жоау Канселу («Аль-Хилаль»)

10. Юрриен Тимбер («Арсенал»)

*Издание забыло указать обладателя 6-го места. В июньском рейтинге в списке фигурировали Кайл Уокер («Манчестер Сити») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).