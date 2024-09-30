Трент – лучший правый защитник мира по версии FourFourTwo. Киммих – 2-й, Фримпонг – 3-й, Хакими – 4-й, Порро – 5-й
Трент Александер-Арнолд признан FourFourTwo лучшим правым защитником на данный момент.
Футболист «Ливерпуля» лидирует в списке, составленном британским журналом.
В десятку сильнейших вошли*:
1. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)
2. Йозуа Киммих («Бавария»)
3. Джереми Фримпонг («Байер»)
4. Ашраф Хакими («ПСЖ»)
5. Педро Порро («Тоттенхэм»)
7. Дензел Думфрис («Интер»)
8. Бен Уайт («Арсенал»)
9. Жоау Канселу («Аль-Хилаль»)
10. Юрриен Тимбер («Арсенал»)
*Издание забыло указать обладателя 6-го места. В июньском рейтинге в списке фигурировали Кайл Уокер («Манчестер Сити») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: FourFourTwo
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