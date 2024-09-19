  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
3

Салах признан игроком августа в «Ливерпуле». У египтянина 2+1 в двух матчах

Мохамед Салах получил приз лучшего игрока августа в «Ливерпуле».

Вингер опередил Райана Гравенберха и Луиса Диаса в голосовании болельщиков на официальном сайте клуба.

В двух августовских матчах мерсисайдцев в АПЛ против «Ипсвича» и «Брентфорда» египтянин забил гол и сделал две результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: liverpoolfc.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
болельщики
logoМохамед Салах
logoЛуис Диас
logoРайан Гравенберх
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Спартак» – «Крылья Советов». 3:0 – Николсон и Зобнин забили, Печенин отправил мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция
339 минут назадLive
Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Я бы его даже похвалил, правду же сказал. С Вьетнамом и Таиландом я или сам Карпин может выйти, хуже не будет. Сейчас вызывают всех подряд»
529 минут назад
Платини предложил играть вдесятером, чтобы футбол стал зрелищнее: «Мое поколение его больше не смотрит. Стоит убрать одного игрока, возможно – это освободит пространство»
4235 минут назад
Галактионов о 5 голах «Химкам» после перерыва: «Не совсем понравился 1-й тайм, во 2-м – совершенно другое качество игры. «Локо» надо начинать именно так»
1338 минут назад
Тебас назвал Месси лучшим игроком в истории Ла Лиги и футбола, Беллингема – лучшим европейским футболистом
2850 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Ташуев о 2:1 с «Пари НН»: «Было важно победить – у «Ахмата» полоса неудач, упал уровень психологии. Нормальная боевая игра, увидел то, что хотел»
10 минут назад
«Монако» – «Барселона». Головин в запасе, Ямаль играет. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1212 минут назад
Йерро о Пиоли в «Аль-Насре»: «Фаны решили бы, что тренера привел Роналду, найми мы португальца»
13 минут назад
«Аталанта» – «Арсенал». Сака, Хавертц, Лукман играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
517 минут назад
Тебас о ВАР: «Нужно совершенствовать, но IFAB напоминает Ватикан, менее мудрую его версию. Мы должны стать более публичными во многих аспектах»
22 минуты назад