Салах признан игроком августа в «Ливерпуле». У египтянина 2+1 в двух матчах

Мохамед Салах получил приз лучшего игрока августа в «Ливерпуле».

Вингер опередил Райана Гравенберха и Луиса Диаса в голосовании болельщиков на официальном сайте клуба.

В двух августовских матчах мерсисайдцев в АПЛ против «Ипсвича» и «Брентфорда» египтянин забил гол и сделал две результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: liverpoolfc.com