Салах признан игроком августа в «Ливерпуле». У египтянина 2+1 в двух матчах
Мохамед Салах получил приз лучшего игрока августа в «Ливерпуле».
Вингер опередил Райана Гравенберха и Луиса Диаса в голосовании болельщиков на официальном сайте клуба.
В двух августовских матчах мерсисайдцев в АПЛ против «Ипсвича» и «Брентфорда» египтянин забил гол и сделал две результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: liverpoolfc.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
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