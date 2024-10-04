Хавбек «Ахмата» Талаль: «Россия мне нравится, как и Грозный. Люди приветливые, красивые. Уровень РПЛ высокий, здесь сильные игроки, впечатляющие стадионы»

Амин Талаль поделился впечатлениями о России и Грозном.

– Какие у тебя впечатления от России, Грозного и РПЛ?

– Несмотря на то, что перешел в «Ахмат» еще в феврале, из‑за травмы начал играть позже. Сейчас уже могу оценить уровень чемпионата. Здесь очень хорошие команды, сильные футболисты, высокий уровень чемпионата.

Куда бы мы ни приехали, везде впечатляющие стадионы. Лучшие, что я видел. Поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что играл во Франции. Сама страна мне нравится, как и Грозный. Люди приветливые, красивые.

– Сейчас у команды плохие результаты. Есть уверенность, что получится все исправить?

– Нам по силам изменить ситуацию. В кубковой игре с «Краснодаром» все увидели, на что мы способны. До этого нам немного не хватало удачи, а без нее добиться успеха невозможно, – сказал марокканский полузащитник «Ахмата ».