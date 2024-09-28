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Ташуев про 0:3 с ЦСКА: «Первый пропущенный расстроил «Ахмат». Так нельзя играть. Себя надо любить» 

Сергей Ташуев подвел итоги матча с ЦСКА (0:3).

– Получилось сыграть первые 15 минут. Начали хорошо, агрессивно. Потом пропустили гол. До него все получалось. Гол сильно расстроил команду. Не понимаю почему, но команда встала. Так нельзя играть.

Потом была ошибочка во втором тайме. Возможно, кто‑то не восстановился. По делу проиграли матч. Картина стала более ясной, что нам нужно делать. Себя надо любить, а футболисты себя не любят. У нас сейчас сложнейший график - будем искать ресурсы.

– Сегодня была аккуратная игра по фолам. Не хватало агрессии?

– Вы правильно сказали. Я хочу видеть агрессивный футбол. Плохо поборолись. Мы третий гол пропустили из‑за этого. Это огромнейшая проблема. Я команде сказал, что не позволю этого делать. Не мой метод. Будем требовать жесткости от футболистов, - сказал тренер «Ахмата».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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logoСергей Ташуев
logoМатч ТВ
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