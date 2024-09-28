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Марко Николич: «ЦСКА показывает хороший футбол и прогрессирует. Недоволен последними 20 минутами против «Ахмата»

Марко Николич отметил прогресс ЦСКА.

Сегодня армейцы в 10-м туре Мир РПЛ победили «Ахмат» (3:0).

– Всем ли вы довольны по итогам матча с «Ахматом»?

– Доволен не всем. Да, мы забили три мяча, но у нас была еще куча подходов к воротам соперника. Недоволен последними 20 минутами матча. Видимо, команда сильно расслабилась и стала терять много мячей. 3:0 – это хороший результат. У ЦСКА хорошая разница мячей в сезоне, но если сравнивать их с количеством очков, то это отношение будет не в нашу пользу.

Главное, что мы набрали три очка. У нас снова по календарю матчи через два дня на третий. Впереди выездная игра в Нижнем Новгороде, надо серьезно подготовить команду и брать три очка, чтобы убить интригу в нашей группе Кубка России, а потом нам предстоит подготовка к матчу с «Динамо». Мне кажется, ЦСКА показывает хороший футбол и прогрессирует с каждым туром, но нам еще есть над чем работать, – сказал тренер ЦСКА. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
logoМатч ТВ
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