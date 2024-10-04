Тен Хаг про 3:3 с «Порту»: «Середина была неудачной, но закончили мы отлично. Сравняли счет, что хорошо для поднятия духа. Мы умеем играть в защите и должны вернуться к привычному»

Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Порту» (3:3) в Лиге Европы.

«Мы начали игру очень хорошо, забили два гола, но затем потеряли контроль.

Середина была неудачной, но закончили мы отлично. Мы сравняли счет, что хорошо для поднятия духа.

Команда готова, но игра в защите должна улучшиться, и мы должны лучше владеть мячом. Мы умеем защищаться и должны вернуться к привычному», – сказал TNT Sports главный тренер «Манчестер Юнайтед ».