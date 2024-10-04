Магуайр поддержал тен Хага: «В сложный период на тренера оказывается давление. Он достаточно опытен и знает, как с этим справиться»
Харри Магуайр поддержал Эрика тен Хага после ничьей с «Порту» (3:3).
«Я играю за этот клуб шесть лет, я знаю, как здесь все устроено. Когда команда попадает в сложный период, давление оказывается как на игроков, так и на тренера.
Он достаточно опытен и работает в этом клубе уже долгое время, так что я уверен, что он знает, как с этим справиться. Это часть привилегии, которую ты получаешь, играя за этот клуб», – сказал защитник «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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