Испания не проигрывает 17 матчей подряд – 15 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в марте 2023-го от Шотландии

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу Лига наций УЕФА Луис де ла Фуэнте Футбол

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 17 матчей.

Команда Луиса де ла Фуэнте в гостях разгромила Швейцарию со счетом 4:1 во 2-м туре группового этапа Лиги наций.

Сборная Испании не проигрывает 17 матчей подряд – 15 побед и 2 ничьих. Последнее поражение случилось в марте 2023-го против Шотландии (0:2) в квалификации к чемпионату Европы.

В этот период «Красная фурия» стала победителем Лиги наций и Евро-2024.  

2 комментария
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Тяжёлый матч на ужасном поле,еще и удаление повысило сложность. Тем слаще победа. Главное,что все без травм закончили эту игру. Руис шикарен! Де ла Фуэнте делает отличную работу.
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Лучшая сборная в Европе.
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