Испания не проигрывает 17 матчей подряд – 15 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в марте 2023-го от Шотландии

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 17 матчей.

Команда Луиса де ла в гостях разгромила Швейцарию со счетом 4:1 во 2-м туре группового этапа Лиги наций.

не проигрывает 17 матчей подряд – 15 побед и 2 ничьих. Последнее поражение случилось в марте 2023-го против Шотландии (0:2) в квалификации к чемпионату Европы.

В этот период «Красная фурия» стала победителем наций и Евро-2024.